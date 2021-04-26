Промес выложил победную фотографию после дерби с ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес выложил в Instagram победную фотографию после дерби с ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поздравляю с голом, Джордан! Рад отдать результативную передачу!

Только победа! Москва красно-белая!» — написал нидерландский форвард.

Напомним, что ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.