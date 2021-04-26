Наставник «Ман Сити» Гвардиола выиграл 30-й трофей в тренерской карьере

В Лондоне прошел финальный матч Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась со счетом со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — отличился защитник Эмерик Лапорт.

Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 30-ым в карьере.

«Стадион был не полон, но поддержка была отличной. Мы рады тому, что в четвертый раз подряд выиграли этот кубок. Мы старались победить, имели много моментов. У них тоже были моменты при контратаках, но мы все же выглядели лучше.

У нас нет времени тренировать стандартные положения. Я могу объяснить лишь базовые вещи. Все это непросто, но что поделаешь — такое расписание», — передает слова Гвардиолы «Би-би-си».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер призвал полностью остановить дискриминацию в соцсетях.