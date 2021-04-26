Экс-игрок ЦСКА Кузнецов жестко прокомментировал удаление Ахметова в матче со «Спартаком»

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об удалении игрока красно-синих Ильзата Ахметова в поединке против столичного «Спартака», передает «РБ Спорт».

«По удалению Ахметова получается, что мы превратили футбол в балет. Ахметов был первым на мяче. Тогда Ахметову не надо идти в борьбу? Клоунада!» — сказал Кузнецов.

Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что считает петербургский «Зенит» наиболее достойным претендентом на победу в нынешнем чемпионате.