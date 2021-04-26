Президент UFC восхитился победой Усмана над Масвидалем

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе Камару Усмана над Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261.

«Это было невероятно. Как бы вы ни относились к Усману, он один из лучших. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим бойцом всех времен. С каждым проведенным боем он становится лучше», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Африканец нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходил в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее боец Колби Ковингтон назвал Масвидаля Иудой.