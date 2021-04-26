Загитова упала с тройного лутца на шоу Тутберидзе

Российская фигуристка Алина Загитова упала с тройного лутца на шоу тренера Этери Тутберидзе.

Показательные выступления проходили в Ташкенте. Загитова допустила ошибку во время исполнения номера «Клеопатра».

Также Загитова показала номер «Внутренний свет». На тройном лутце Алина сделала степ-аут с касанием рукой льда.

Загитова является чемпионкой мира 2018 года. На Олимпиаде, которая прошла в Пхенчхане, россиянка выиграла золото в одиночном катании, а в командных соревнованиях стала второй.

13 декабря 2019 года Загитова рассказала о том, что временно приостанавливает спортивную карьеру. В 2020 году она дебютировала в качестве ведущей шоу «Ледниковый период». Ей ассистировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Стоит отметить, что россиянка являлась первой фигуристкой в мире, которая исполняла все прыжковые элементы, включая каскады, во второй половине программы.

Ранее дизайнер Ольга Рябенко, автор красной балетной пачки для олимпийской произвольной программы Алины Загитовой, ответила на обвинения в плагиате идеи костюма.