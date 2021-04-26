Боец UFC Усман посоветовал Макгрегору быть скромнее

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман отреагировал на вызов на поединок от ирландца Конора Макгрегора.

«Ты не в состоянии никого вынести даже в легком дивизионе. Я «финиширую» людей, а тебя самого «финишируют». Я предлагал тебе поединок, ты пропал. Так что будь скромнее, молодой человек», — написал Усман в Twitter.

Напомним, 25 апреля Усман нокаутировал 36-летнего представителя США Хорхе Масвидаля во втором раунде: Камару буквально одним панчем в челюсть снес голову Хорхе, после чего нанес еще несколько ударов лежащему на настиле оппоненту.

Для 33-летнего спортсмена этот успех стал 19-м в профессиональной карьере. Масвидаль же потерпел 15-е поражение.

Предыдущий поединок между атлетами прошел в 2020 году и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Напомним, что этот турнир проходил в Джексонвилле при заполняемости арены в 15 тысяч человек. Такого количества зрителей на ивентах UFC не было с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее президент UFC Дана Уайт восхитился победой Усмана над Масвидалем.