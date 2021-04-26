Червиченко назвал неоправданной жестокостью фол Ахметова в матче со «Спартаком»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о фоле игрока столичного ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против красно-белых, передает «Чемпионат.com».

«Прочитал мнение Ахметова по поводу удаления, когда он говорит: «А что такого? Я же в щиток попал». А если щиток сползёт или ты возьмешь чуть выше? Какая-то неоправданная жестокость», — сказал Червиченко.

Подопечные Доменико Тедеско победили со счетом 1:0. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее игрок «Спартака» Георгий Джикия пожелал «Локомотиву» потерять очки в оставшихся матчах РПЛ.