Instagram Евро-2020 наградил Суперлигу шуточным «Оскаром» за лучший короткометражный фильм

Официальный аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Instagram провел шуточную церемонию «Оскара».

Стоит отметить, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и глава «Ювентуса» Андреа Аньелли были награждены за лучший короткометражный фильм. Имеется в виду провал с созданием Европейской Суперлиги. Турнир просуществовал всего несколько дней.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин в интервью английским СМИ рассказал о своем отношении к клубам, вступившим в Суперлигу.