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Спортивные новости

Эксклюзив

Финалист Кубка Дэвиса: Карацев бы выиграл в Белграде, если бы был свежее

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Известный в прошлом теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса оценил выступление Аслана Карацева на турнире в Белграде. По мнению специалиста, у россиянина были все шансы на успех.

В полуфинале Карацев сенсационно выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4), однако в финале потерпел поражение от 10-го номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) итальянца Маттео Берреттини. Ольховский заметил, что поединок с Новаком отнял у Карацева слишком много сил.

«У Аслана вообще потрясающий сезон. На мой взгляд, и финал он бы выиграл, если бы был посвежее. Мне кажется, он выглядел посильнее Берреттини, просто полуфинальный матч против Джоковича его и эмоционально, и физически вымотал. А в целом, в этом году выступления потрясающие. Думаю, он и сам не ожидал, что будет показывать такие результаты.

Предыдущий матч у него забрал очень много сил. Здесь он был молодцом – после первого сета собрался и заиграл в свою игру. Да, немножко не хватило концовки, но против Берреттини, на самом деле, очень тяжело играть, потому что он очень остро подает и остро играет справа. Поэтому если ты немножко отпускаешь ситуацию, то сделать брейк на подаче достаточно сложно.

Касательно матча с Новаком, Аслан отыграл, кажется, 23 брейк-пойнта – это феноменальный результат против Джоковича, который обладает, наверное, одним из лучших приемов подачи в туре. Джокович играл в свою игру, но, на мой взгляд, был несколько ошарашен тем, насколько стабильно и остро играет Аслан. В решающие моменты Карацев показал отличный теннис», — сказал Ольховский «Газете.Ru».

Эксперт не стал пытаться предугадать выступление Аслана на «Ролан Гаррос». Несмотря на то, что Карацев феноменально выступил на Открытом чемпионате Австралии-2021, в дебютном для себя турнире «Большого шлема» дойдя до полуфинала, Ольховский призвал не забывать о непредсказуемости соревнований такого масштаба.

«Сложно делать какие-то прогнозы на «Ролан Гаррос». Да, Аслан играет уверенно, хорошо, но все-таки «Большой шлем» – это «Большой шлем». Но он будет сеяться, и это уже значительный плюс – первые два круга у него не будет сеянных игроков. В любом случае, на «Большой шлем» нужно настраиваться – все-таки турнир две недели проходит. Время покажет, загадывать сложно. Будем смотреть и по сетке, какие соперники выпадут, от этого тоже многое зависит. Если проходят два изматывающих пятисетовых поединка, дальше играть достаточно сложно», — заключил Андрей Ольховский.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев назвал причину поражения в финале турнира в Белграде.

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