Бывший футболист ЦСКА назвал ошибкой назначение Олича на пост тренера армейцев

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал ошибкой назначение Ивицы Олича на пост тренера армейцев, передает Sport24.

«На мой взгляд, назначение Олича — большая ошибка руководства. Мне кажется, что клубу надо было дать спокойно доработать братьям Березуцким, а не совершать преждевременных действий», — сказал Масалитин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают шестое место, набрав 46 очков. В прошлом туре красно-синие уступили московскому «Спартаку» со счетом 0:1. Единственный гол в дерби забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

Ранее экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев резко раскритиковал столичный «Спартак» за твит в адрес армейцев после очной встречи команд.