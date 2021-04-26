Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о возможной дисквалификации «Реала» из Лиги чемпионов, передает Marca.

Напомним, клубу могут грозить санкции от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что мадридцы входили в число основателей Суперлиги, а президент «сливочных» Флорентино Перес является главой турнира.

«Абсурдно думать, что мы не будем участвовать в Лиге чемпионов. Будет много разговоров, но я просто сосредоточусь на игре. Но я считаю, что все мы хотим видеть Мадрид в Лиге чемпионов», — сказал Зидан.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун рассказал о том, как предсказал крах Суперлиги.