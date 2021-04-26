Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ

Алан Ширер и Тьерри Анри стали первыми футболистами, которых включили в зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Twitter турнира.

Ширер является лучшим бомбардиром АПЛ. Он выступал за «Саутгемптон», «Блэкбер Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед». В составе «Блэкберна» он стал чемпионом Англии сезона-1994/95. Также он выступал за сборную Англии с 1992 по 2000 год. На Евро-1996, который стал домашним для англичан, Ширер выиграл бронзовую медаль. На том турнире форвард стал лучшим снайпером, забив пять мячей.

Анри выступал за «Арсенал» с 1997 по 2007 год. Он переехал в Англию из туринского «Ювентуса». В составе «канониров» француз стал двукратным чемпионом Англии. В сезоне-2005/06 «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, против каталонской «Барселоны». Лондонцы проиграли со счетом 2:1. Анри провел на поле 82 минуты, но не смог отличиться.

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