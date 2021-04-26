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Спортивные новости

Эксклюзив

Экс-тренер «Спартака» Канарейкин: на ЮЧМ наши хоккеисты должны доказать свою состоятельность

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Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака» Федор Канарейкин призвал хоккеистов сборной России доказать свою состоятельность на стартующем в США юниорском чемпионате мира. Специалист подчеркнул, что для молодых игроков это будет первое серьезное испытание в карьере.

«Прежде всего, хочу пожелать нашей команде успешного выступления. Насколько я понимаю, всех сильнейших удалось собрать, и радует, что состав близок к оптимальному. Для ребят это первое серьезное испытание, первый чемпионат мира. Скажем так, этап отчета, что они представляют собой на сегодняшний момент. Они должны доказать свою состоятельность», — заявил Канарейкин «Газете.Ru».

Специалист обратил внимание на то, что первым соперником россиян станут хозяева соревнований — сборная США. По мнению известного тренера, стартовать матчем против столь серьезного оппонента — удачный расклад для наших хоккеистов.

«Уже на протяжении многих лет США — один из главных фаворитов турнира. Мы сразу получили такого соперника, стоит ожидать сильной игры. Наверное, это и неплохо — начать с такой проверки. Но я не думаю, что это определяющий матч. Конечно, первая игра забойная, она создает настроение. Есть много вариантов развития событий турнира. Первые игры в группе — это распределение мест, но решающие матчи все-таки пройдут в мае. Самое главное, чтобы команда показала то, что наработала в подготовительном периоде», - констатировал Канарейкин.

Говоря об скандале вокруг капитана сборной России Ивана Мирошниченко, которого поначалу отказывались пускать в США, эксперт призвал не искать в этом политической подоплеки. Напротив, он считает, что необходимо поблагодарить принимающую сторону за то, что Иван все-таки выступит на турнире.

«Касательно Мирошниченко, я вообще не хотел бы политику связывать со спортом, тем более, ребята в таком возрасте. Надо, наверное, поблагодарить американцев за то, что они со своей стороны сделали все возможное, чтобы Мирошниченко попал на этот чемпионат и наши тренеры не лишились одного из лидеров сборной», - резюмировал Федор Леонидович.

Матч между сборными России и США начнется 27 апреля в 04.00 мск. Также соперниками россиян по группе В стали Финляндия, Чехия и Германия. Турнир продлится до 7 мая, он пройдет в американских городах Фриско и Плейно, штат Техас.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру в главной сборной РФ лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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