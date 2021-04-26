Чимаев попал в ДТП на «Мерседесе», подаренном Кадыровым

На YouTube-канале «Чечня представляет» опубликовано видео, на котором показаны последствия аварии, в которую попал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC. Спортсмен попал в ДТП на «Мерседесе», который ему подарил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Инцидент случился в Грозном.

Чимаев перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно. Боец заявил, что правое легкое после болезни не полностью восстановилось. Именно Кадыров убедил Чимаева продолжать карьеру.

Брат Чимаева Артур отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.

О скором возвращении Чимаева недавно объявил и его менеджер Али Абдель-Азиз, он выложил фото клиента с подписью: «скоро».

20 сентября 2020 года боец одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее сообщалось, что Чимаев выложил видео спарринга с Кадыровым.