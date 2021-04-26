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Спортивные новости

КДК РФС рассмотрит красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком»

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Комитет будет рассматривать удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в матче 27-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Красная карточка Ахметова будет рассматриваться. Удаление, запись в протоколе — является основанием для возбуждения дела в КДК РФС. На заседание приглашен Ильзат Ахметов», — сказал Григорьянц «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Заседание КДК РФС состоится в среду, 28 апреля, в 12:00 мск.

Ранее экс-игрок «Спартака» прокомментировал удаление Ахметова.

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