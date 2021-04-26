«На этом этапе важны только три очка»: Каррера прокомментировал победу «Спартака» в дерби

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о победе красно-белых в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Я начал смотреть дерби после удаления игрока ЦСКА. Как всегда, дерби выдалось упорным, было много борьбы и единоборств. Матч шел до первого гола, поэтому «Спартак» победил — потому что забил этот гол. На этом этапе сезона важны только три очка. «Спартак» понимает это», — сказал Каррера в интервью Sport24.

Каррера работал главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит красную карточку Ахметова в матче со «Спартаком».