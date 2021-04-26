За участие в Суперлиге итальянские клубы будут исключать из национального чемпионата

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина рассказал об изменениях в правилах организации, которые были приняты после того, как три итальянских клуба изъявили желание покинуть Серию А и стать участниками Суперлиги.

«Клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой ФИФА или УЕФА, теряют членство и должны покинуть наш чемпионат. У нас нет новостей о том, кто покинул Суперлигу, а кто нет, но есть правило, которое теперь должно быть включено в национальную реформу», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что instagram Евро-2020 наградил Суперлигу шуточным «Оскаром» за лучший короткометражный фильм.