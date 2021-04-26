Отстраненный пожизненно арбитр Вилков рассказал о встрече с главой судейского комитета РФС

Пожизненно отстраненный от работы российский арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем, который и принял решение о дисквалификации.

«Мы вообще по-человечески пообщались, затронули какие-то общие темы. Мы обсуждали мою последнюю игру. Я объяснял ход своих мыслей во время принятия решения, не более того. Я высказал свою позицию, он меня выслушал, и мы нормально поговорили. Попросил его почаще встречаться с с судьями. Пожелали друг другу удачи, пожали руки и разошлись», — сказал Вилков в интервью Sport24.

19 апреля глава Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС отреагировал на эмоциональное заявление Вилкова.