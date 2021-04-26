В Бразилии футболисты и фанаты «Ривера» закидали друг друга камнями

После матча бразильского чемпионата фанаты «Ривера» закидали автобус своей команды камнями. Футболисты не стали терпеть, вышли из автобуса и начали кидать камни в фанатов. Видео инцидента опубликовано на сайте издания Globo Esporte

Сначала группа фанатов, возмущенная поражением в важном матче, окружила клубный автобус и не давала игрокам покинуть стадион. Чтобы разогнать болельщиков полицейским пришлось применять резиновые пули. Когда автобус с командой поехал со стадиона, несколько фанатов отправились в погоню и стали забрасывать камнями.

Игроки «Ривера» не стали терпеть беспредел, автобус остановился, футболисты вышли на улицу и принялись бросать камни в болельщиков. На этом противостояние игроков и фанатов не закончилось — по прибытии в тренировочный центр клуба, группа болельщиков обстреляла автобус из сигнальных ракетниц.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после массовой драки фанатов ЦСКА и «Спартака».