Сын главного тренера «Ювентуса»: мне ежедневно желают смерти из-за неудач в работе отца

17-летний Никколо Пирло, сын главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, рассказал о травле в социальных сетях из-за неудачного выступления «Ювентуса», которым руководит его отец.

Никколо опубликовал в своем Instagram скриншот сообщения одного из недоброжелателей, который написал: «Ты должен сдохнуть вместе со своим отцом».

По словам Никколо, угрозы он получает ежедневно

«Мне 17 лет, я каждый день получаю подобные сообщения не потому, что занимаюсь чем-то плохим, а лишь потому, что я сын тренера, работа которого кому-то может не понравиться. В этом моя «вина» и причина, по которой я каждый день получаю сообщения, где мне желают смерти и оскорбляют», — написал Никколо Пирло.

Ранее Андреа Пирло поддержал идею Суперлиги.

«Суперлигу оценивают по-разному, но не мне о ней говорить. Мы уверены в будущем. У «Ювентуса» есть современный президент, который умеет давать объяснения по поводу таких вещей», — сказал Пирло.

После 33-х туров в серии А «Ювентус» занимает всего лишь четвертое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Тренер «Ювентуса» поддержал президента клуба после провала Суперлиги.