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Спортивные новости

Эксклюзив

«Соперник не удивил»: чемпион АСА Джонсон рассказал о защите титула

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Американский боец смешанного стиля, чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе Тони Джонсон рассказал о защите титула против украинца Дмитрия Побережца. Джонсон отметил, что не столкнулся с какими-либо неожиданностями.

«Все шло по плану. Я выиграл бой и очень этому рад, Дмитрий – очень тяжелый соперник. Какой смысл драться, если не рассчитывать на победу? Все прошло так, как я надеялся, на 100 процентов. Это был отличный бой.

Сложнее всего было справиться с его ударами. Он очень сильно бьет, и было важно не получить серьезных повреждений и беречь голову. Нельзя было просто идти вперед и бить, приходилось уворачиваться. Не могу сказать, что его удары были страшными, но в таких боях шансы, пожалуй, 50 на 50, есть много нюансов. Если бы в первом раунде у меня было секунд на 20 побольше, я бы мог победить уже тогда, потому что на последней секунде раунда я хорошо достал его левым хуком. И у него были подобные моменты.

Он ничем меня не удивил. Я готовился к этому бою с Фрэнсисом Нганну, поскольку знал, что Дмитрий – сильный панчер, а у Нганну сумасшедший удар. Пожалуй, единственное, что стало сюрпризом – я ждал, что Дмитрий будет гораздо сильнее в борьбе и его будет сложнее перевести. Но это стало, конечно, приятным сюрпризом. Сейчас я очень счастлив. Я долго шел к этому бою и рад, что смог защитить титул», - сказал боец «Газете.Ru».

Тони Джонсон впервые защитил титул АСА. Бой с Дмитрием Побережцем прошел 23 апреля в Минске, американец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее Джонсон в интервью «Газете.Ru» рассказал об отношении к санкциям против России, поддержал Хабиба Нурмагомедова, а также раскритиковал Конора Макгрегора и Джо Байдена.

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