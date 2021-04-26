Российский шахматист Непомнящий рассказал о победе на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге.

В 13-м туре Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, при этом его единственный оставшийся конкурент, голландец Аниш Гири уступил россиянину Александру Грищуку. Таким образом, Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов, поскольку опережает Гири на одно очко и в случае итогового равенства баллов станет победителем по личным встречам.

«Эмоций особо нет. Все очень устали, и я, и команда много работали весь год – напряжение было избыточным, ведь турнир шел год. Турнир надо доиграть, завтра важная партия. А как закончится турнир – переведу дух, тогда и появятся эмоции. Всегда есть над чем работать. В таком турнире нервы выходят на первый план, более-менее ровно удалось провести вторую часть турнира», — сказал Непомнящий в интервью «Чемпионату».

Также Непомнящий рассказал, что накануне посмотрел дерби и порадовался победе «Спартака», за который болеет.

Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

Непомнящий — чемпион Европы 2010 года, двукратный Чемпион России (2010 и 2020) и двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Ранее сообщалось, что российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов.