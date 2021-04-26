«Матч среднего уровня»: Семин оценил качество игры в столичном дерби

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ. Единственный мяч в игре на 52-й минут забил форвард красно-белых Джордан Ларссон.

«Матч был среднего уровня. Обе команды показали такой футбол. Игроки старались, все силы выкладывали. На мой взгляд, чего-то яркого не было. Удаление Ахметова? Не могу его комментировать, ибо оно был очень сложным для судейского решения. Руководители к судейским ошибкам сейчас относятся очень строго. Наверное, это правильно», — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этого успеха подопечные Доменико Тедеско закрепились на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. За три тура до финиша чемпионата они на два балла отстают от идущего вторым «Локомотива» и на восемь – от лидирующего «Зенита».

Ранее экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.