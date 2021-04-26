«Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

В Москве состоялся пятый матч финальной серии плей-офф КХЛ между московским ЦСКА и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0 .

На 25-й минуте Дамир Шарипзянов открыл счет в матче. На 35-й минуте Рид Буше забросил шайбу в меньшинстве.

После пяти матчей омичи повели в серии со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 28 апреля в 19:00 в Балашихе.

В финале Восточной конференции «Авангард» победил «Ак Барс», выиграв серию в семи матчах — 4:3. В финальной серии Западной конференции ЦСКА оказался сильнее СКА — 4:2.

Впервые в истории КХЛ в финале Кубка Гагарина два раза подряд встречаются одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли в финале сезона-2018/2019, тогда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка.

КХЛ. Плей-офф. Финал Чемпионата. Пятый матч

ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: 0:1 — Шарипзянов (Каблуков, Семёнов) – 24:23' (5x5), 0:2 — Буше – 34:23' (4x5).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.