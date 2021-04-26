«Ювентус» готов заплатить за Кварцахелию € 20 млн

«Ювентус» готов купить полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию за € 20 млн, но только в том случае, если клуб по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов. Пока что туринский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Кварацхелией также интересуются «Милан», «Наполи» и дортмундская «Боруссия», причем миланцы уже вступили в контакт с представителями футболиста.

Во время матча 26-го тура РПЛ против «Урала» Кварацхелия получил повреждение и был заменен в первом тайме. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займет несколько недель.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кварацхелия принял участие в 23 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре передачи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» назвал сроки восстановления Кварацхелии.