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Спортивные новости

АПЛ объявила имена 23 претендентов на попадание в Зал славы

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Английская Премьер-лига объявила имена претендентов на попадание в Зал славы лиги. В список вошли 23 футболиста.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, будет проведено голосование болельщиков и специального жюри, по итогам которого шесть футболистов попадут в Зал славы АПЛ. Подчеркивается, что в этом году попасть в Зал славы АПЛ смогут только игроки, которые закончили карьеру к 1 августа 2020 года.

Список претендентов на попадание в Зал славы следующий: Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Тони Адамс («Арсенал»), Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»), Иан Райт («Арсенал», «Вест Хэм Юнайтед»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Лес Фердинанд («Куинз Парк Рейнджерс»), Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал»), Энди Коул («Манчестер Юнайтед»), Робби Фаулер («Ливерпуль»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Рио Фердинанд («Лидс Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Патрик Виейра («Арсенал»), Майкл Оуэн («Ливерпуль», «Ньюкасл Юнайтед», «Манчестер Юнайтед»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Джон Терри («Челси»), Эшли Коул («Арсенал», «Челси»), Дидье Дрогба («Челси»), Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») и Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»).

Первыми в Зал славы АПЛ были включены Алан Ширер и Тьерри Анри.

Ширер является лучшим бомбардиром АПЛ. Он выступал за «Саутгемптон», «Блэкбер Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед». В составе «Блэкберна» он стал чемпионом Англии сезона-1994/95. Также он выступал за сборную Англии с 1992 по 2000 год. На Евро-1996, который стал домашним для англичан, Ширер выиграл бронзовую медаль. На том турнире форвард стал лучшим снайпером, забив пять мячей.

Анри выступал за «Арсенал» с 1997 по 2007 год. Он переехал в Англию из туринского «Ювентуса». В составе «канониров» француз стал двукратным чемпионом Англии. В сезоне-2005/06 «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов, против каталонской «Барселоны». Лондонцы проиграли со счетом 2:1. Анри провел на поле 82 минуты, но не смог отличиться.

Ранее сообщалось, что Алана Ширера и Тьерри Анри первыми включили в зал славы АПЛ.

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