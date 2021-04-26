«Я не фантазер, поэтому в победу не верил». Президент киевского «Динамо» рассказал о чемпионстве

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что в прошлом сезоне не верил в то, что в нынешнем чемпионате команда способна победить со столь значительным отрывом.

«Прежде всего я чувствую удовлетворенность в том, что было принято правильное решение – назначить Мирчу Луческу главным тренером «Динамо». Вы знаете, какая обрушилась критика, но в футболе есть только одно – результат. Говорить, что я был уверен, что мы выиграем чемпионат у такой серьезной команды, как «Шахтер» с отрывом в в 13 очков – я же не фантазер. Поэтому я в это не верил», — сказал Суркис в новом выпуске на ютуб-канале «Великий футбол».

Перед началом сезона Суркис назначил главным тренером команды экс-тренера донецкого «Шахтера» Мирчу Луческу. Это решение вызвало бурные протесты со стороны болельщиков клуба, которые считали, что человек 12 лет возглавлявший принципиального соперника не может руководить киевским «Динамо».

Киевское «Динамо» в 23 матчах набрало 58 очков и за три тура до конца сезона стали чемпионами Украины. «Шахтер» набрал 45 очков.

В последний раз киевляне выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. «Динамо» завоевало трофей в 16-й раз в истории. «Шахтер» становился чемпионом 13 раз.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина в начале 2010-х хотели создать свою Суперлигу.