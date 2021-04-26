«Милан» разгромно проиграл «Лацио» и выпал из зоны Лиги чемпионов

«Милан» в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу на выезде уступил римскому «Лацио».

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олимпико», завершилась с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голами отметились полузащитник Хоакин Корреа, записавший на свой счет дубль, а также нападающий Чиро Иммобиле.

Благодаря этой победе «орлы» набрали 61 очко и занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на пять баллов. «Россонери» в свою очередь потерпели второе поражение кряду и переместились на пятую строчку с 66 очками, выпав тем самым из зоны, дающей место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» в летнее трансферное окно готов заплатить за трансфер грузинского полузащитника казанского «Рубина» Хвичу Кварцахелию, которым интересуется «Милан», €20 млн.

Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

«Лацио» (Рим) — «Милан» (Милан) — 3:0

Голы: 1:0 — Корреа, 2; 2:0 — Корреа, 51; 3:0 — Иммобиле, 87