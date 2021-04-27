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Спортивные новости

СМИ: «Краснодар» предлагает €10-12 млн за игрока сборной Мексики

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Нападающий мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиас ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Как пишет Sport24, переговоры на продвинутой стадии о трансфере 21-летнего форварда ведет «Краснодар». По информации источника, за переход футболиста российский клуб готов заплатить €10-12 млн. Других данных по поводу потенциальной сделки пока нет.

Масиас является воспитанником «Гвадалахары» и выступает за основной состав клуба с 2017 года, также он на правах аренды играл за «Леон». В сборную Мексики нападающий дебютировал в товарищеском матче в 2019-м и в настоящий момент провел за национальную команду пять матче, отметившись четырьмя голами. Всего в профессиональной карьере Масиаса 113 матчей во всех турнирах, 42 забитых мяча и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Алану Дзагоеву, вариант с подписанием которого также изучают «Сочи» и «Ростов».

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