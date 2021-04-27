В «Рубине» отреагировали на информацию о переговорах с «Ювентусом» по Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о появившихся в прессе информации о готовности клуба продать полузащитника Хвичу Кварацхелию в «Ювентус».

Ранее в Италии написали, что «бьянконери» практически согласовали трансфер грузинского хавбека за €20 млн будущим летом. Тем не менее, по словам Сайманова, казанцы официальных предложений о переходе 20-летнего футболиста не получали.

«У «Рубина» нет официальных предложений по Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», – приводит слова функционера Metaratings.ru.

Кварацхелия выступает в составе «Рубина» с 2019 года. В нынешнем сезоне игрок провел 23 матча в чемпионате России, отметившись четырьмя голами и восемью результативными передачами. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в €15 млн. За сборную Грузии Кварацхелия принял участие в восьми играх и записал на свой счет три забитых мяча.