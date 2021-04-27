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Спортивные новости

Защитник «Манчестер Сити» подвергнулся расизму в Instagram

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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер сообщил о расистских оскорблениях в социальных сетях.

В своем Instagram-stories английский футболист опубликовал скриншот сообщения в direct, которое получил от одного из пользователей после победы в финальной игре Кубка английской лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). Там, в частности, звучала такая фраза, как «надеюсь, твоя жена изобьет тебя из-за того, какой ты расы».

«Когда же это закончится?» – возмутился Уокер.

Instagram в ответ проинформировал, что аккаунт, отправлявший Уокеру оскорбления, был подвергнут блокировке еще до того, как о нем написал игрок.

За последний год в Английской премьер-лиги участились случаи проявления расизма в отношении игроков в интернете, в связи с чем АПЛ и клубы все чаще стали обращать внимание на подобные эпизоды. С 30 апреля по 1 мая клубы лиги бойкотируют соцсети в знак борьбы с расовой дискриминацией.

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