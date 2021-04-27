Стал известен состав сборной России на стартовый матч ЮЧМ-2021

Сборная России огласила состав на стартовый матч юниорского чемпионата мира — 2021 по хоккею против команды США.
Согласно информации из официального аккаунта российской команды в Twitter, он выглядит следующим образом:
Вратари: Герасимюк (Бринкман);
Грудинин — Макаров, Юров — Свечков — Чибриков (К);
Иванов Г. — Коромыслов, Петров — Иванцов — Полтапов;
Сапунов — Фигурин (А), Мирошниченко — Гайдамак — Мичков;
Новиков, Меховов — Лазутин — Кателевский, Бучельников.
Встреча Россия U18 — США U18 пройдет на арене «Комерика-центр» во Фриско и начнется в 4.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Сборные России и США играют в группе B турнира вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии.
Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Белоруссию на старте ЮЧМ-2021, а команда Чехии одержала победу над сверстниками из Германии.
Есть состав юниорской сборной на стартовый матч ЮЧМ! Готовимся болеть от души, начало игры в 4:00 по мск, смотрим на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb— Хоккей России (@russiahockey) April 26, 2021
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�� Вратари: Герасимюк, Бринкман
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/TNQyOt7m6G