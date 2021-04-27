Сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5

Сборная России обыграла национальную команду США в стартовом матче на юниорском чемпионате мира — 2021.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в ночь на 29 апреля со сборной Финляндии, игра стартует в 00.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Швеция обыграла Белоруссию на старте ЮЧМ-2021, а команда Чехии одержала победу над сверстниками из Германии.

Хоккей. Чемпионат мира — 2021. U18. Группа B

Россия — США — 7:6 (ОТ)

0:1 – Чесли – 02:56'

0:2 – Дюк (Хатсон, Пастухов) – 05:24' (5x4)

1:2 – Юров (Чибриков, Макаров) – 09:18'

1:3 – Беренс (Хатсон, Кули) – 16:44' (5x4)

1:4 – Страки (Ховард, Страмел) – 21:27'

1:5 – Пастухов (Хатсон, Беренс) – 24:16' (5x4)

2:5 – Чибриков (Новиков) – 26:16'

3:5 – Мичков (Грудинин) – 28:09'

4:5 – Мичков (Грудинин, Петров) – 33:09' (5x4)

4:6 – Дюк (Пастухов, Беренс) – 36:36'

5:6 – Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 39:12' (5x4)

6:6 – Мирошниченко (Свечков, Юров) – 54:44' (5x5)

7:6 – Чибриков (Иванцов) – 61:25' (3x3)