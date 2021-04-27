Основатель Spotify намерен приобрести «Арсенал»

Даниэль Эк, генеральный директор и основатель популярного стримингового сервиса Spotify, все еще рассчитывает на приобретение контрольного пакета акций лондонского «Арсенала».

Как стало известно Sky Sports, шведский миллиардер обратился к трем легендам «канониров» — Патрику Виейре, Тьерри Анри и Деннису Бергампу — и заручился их поддержкой в вопросе возможной покупки клуба у нынешнего владельца Стэна Кронке, против которого сейчас яро настроены болельщики «Арсенала» в связи с решением вступить в уже развалившуюся Суперлигу.

Как раз после того, как фанаты «пушкарей» начали протестовать против владения Кронке, Эк выразил намерение выкупить у него клуб. В Англии тем не менее утверждают, что Кронке не намерен участвовать в переговорах, несмотря на давление общественности.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в нынешнем сезоне показал худший результат по проигранным матчам дома за 91 год.