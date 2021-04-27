Форвард сборной России Мичков поделился эмоциями от камбэка в матче с США

Форвард юниорской сборной России Матвей Мичков поделился эмоциями от победы над США в первом матче чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«После счета 1:5 тренер все видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев, наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что все так сложилось и мы выиграли матч», — сказал Мичков.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в ночь на 29 апреля со сборной Финляндии, игра стартует в 00.00 по московскому времени.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.