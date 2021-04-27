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02:30
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02:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
04:00
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Спортивные новости

Тренер Назаров похвалил вратаря Бринкмана за игру против США на ЮЧМ

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Тренер Андрей Назаров похвалил российского вратаря Валерия Бринкмана за игру против США в первом матче юниорского чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Для нас главное, что российский вратарь Валерий Бринкман сыграл отлично. Молодой парень вышел в тяжелой ситуации и сделал свое дело, у нас появился новый голкипер», — сказал Назаров.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6. По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в ночь на 29 апреля со сборной Финляндии, игра стартует в 00.00 по московскому времени.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.

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