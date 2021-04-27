Тренер юниорской сборной России: мы играли одним целым

Тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещев не стал выделять никого из игроков после победного матча против США, который прошел в рамках юниорского чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Поменяли вратаря? Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять. Не хочу выделять ни Чибрикова, ни кого-то еще. Мы играли одним целым», — сказал Лещев.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6. По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.