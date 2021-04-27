В UFC подтвердили исключение Магомедшарипова из рейтинга полулегковесов

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подтвердила исключение россиянина Забита Магомедшарипова из рейтинга полулегковесов.

Стоит отметить, что Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга.

В профессиональной карьере Магомед провел 19 поединков, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. Последний бой он провел 9 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей над представителем США Кэлвином Каттаром.

Стоит отметить, что в 2020 году спортсмен не выходил в октагон из-за того, что его поединок против мексиканца Яира Родригеса дважды сорвался.

Президент UFC Дана Уайт еще в январе говорил, что промоушен постарается предоставить Магомедшарипову соперника, а от боя с Родригесом, возможно, придется отказаться.

Первый бой Забит провел 9 мая 2012 года, одолев Жумагельды Жетписбаева из Казахстана.

Ранее Магомедшарипов поддержал решение Хабиба завершить карьеру.