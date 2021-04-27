Появилось видео из раздевалки сборной России после победы над США

В Twitter «Матч ТВ» появилось видео из раздевалки юниорской сборной России после победы над США в стартовом матче чемпионата мира.

«Когда ты и болельщик, и игрок своей команды одновременно, когда ты горишь 1:5, но вгрызаешься в эту игру и вырываешь победу. Тогда вся страна перед долгим рабочим днем становится немного счастливее», — говорится в подписи к видео.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Следующий матч на турнире российская сборная проведет в ночь на 29 апреля со сборной Финляндии, игра стартует в 00.00 по московскому времени.

Ранее сборная России обыграла национальную команду США в стартовом матче на юниорском чемпионате мира — 2021.