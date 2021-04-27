В Госдуме отреагировали на победу России над США в матче ЮЧМ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на победу России над США в матче юниорского чемпионата мира по хоккею, передает «Спорт-Экспресс».

«Фантастическая победа. Хочу поздравить ребят. Такой камбэк говорит о многом. Ребята смогли собрать всю волю в кулак и разобраться с американцами, это круто», — сказал Свищев.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.