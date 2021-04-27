«Спартак» мог продать Кокорина за €7 млн сразу после его прихода в клуб

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, что «Спартак» мог продать форварда Александра Кокорина летом 2020 года за €7 млн.

«В «Спартак» Кокорин пришел бесплатно, Можно было его сразу продать за определенную сумму, в районе €5-7 млн. Но такие деньги для «Спартака» – это неинтересный кейс», — сказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сейчас россиянин выступает за итальянскую «Фиорентину». Сейчас он восстанавливается от травмы. За «фиалок» форвард провел три матча. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» занимает 14 место, набрав 34 очка. В следующем туре «фиалки» встретятся с «Болоньей». Встреча состоится 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на приговор Мосгорсуда 3 июня.