Тренер Плющев не оценил шутку сборной США после поражения от России в матче ЮЧМ

Тренер Владимир Плющев не оценил шутку сборной США после поражения от России в матче юниорского чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

Напомним, американцы вспомнили поражение от России в стартовом матче 2015 года, намекнув, что это не помешало им стать чемпионами мира.

«Американцы могут отпускать какие угодно шутки. В жизни может быть все. Впереди у нас все основные матчи, а там не самые слабые соперники», — сказал Плющев.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев отреагировал на победу России над США в матче юниорского чемпионата мира по хоккею.