Тренер Быков призвал игроков сборной России не расслабляться после победы над США

Бывший тренер национальной сборной России по хоккею Вячеслав Быков призвал игроков юниорской сборной России не расслабляться после победы над США в стартовом матче чемпионата мира, передает «Спорт-Экспресс».

«Расслабления после этого матча быть не должно. В этом возрасте у парней эмоции перехлестывают за край. Думаю, это и повлияло на конечный результат», — сказал специалист.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее сборная США пошутила после поражения от России в стартовом матче ЮЧМ.