Депутат Милонов рассказал секрет победы России над США в матче ЮЧМ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов рассказал секрет победы России над США в стартовом матче юниорского чемпионата мира по хоккею, передает Sport24.

«Секрет успеха в том, что наши юниоры тренируются в России. Они не испорчены этим вирусом импортных игроков. Если будут продолжать в том же духе, то выиграют турнир», — сказал Милонов.

Также он отметил, что молодых игроков надо больше чествовать, чем профессионалов, ведь они играют не за деньги и машины.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России над США.