Арбитр Вилков рассказал о разговоре с Кадыровым после игры «Ахмата»

Арбитр Вилков рассказал о разговоре с главой Чечни Рамзанов Кадыровым после игры 2013 года между грозненским «Ахматом» и казанским «Рубином» (0:0).

Напомним, во время матча Кадыров по громкой связи допустил оскорбления в сторону Вилкова.

«Кадыров спросил меня, какого я года рождения. Выяснилось, что мы почти ровесники. Сказал: «Если что-то не так и я узнаю, приму меры». Он не угрожал мне, он просто хотел узнать причину моих решений», — передает слова Вилкова «РБ Спорт».

9 апреля глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ. Позднее решение функционера поддержали московские клубы «Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат» и другие.

Вилков был отстранен от судейства в ноябре 2020 года по итогам матча «Краснодар» — «Рубин», но затем вернулся к работе. Спорные решения нижегородца в матче «Локомотив» — «Ростов» поставили под сомнение его квалификацию и дальнейшую работу в Премьер-лиге.