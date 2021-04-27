Старшинов: тренеры должны следить за состоянием наших ребят на ЮЧМ

Прославленный ветеран отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Вячеслав Старшинов порадовался волевой победе российских юниоров на чемпионате мира над командой США — он заметил, что это преодоление отвечает его собственным принципам.

Старшинов призвал тренерский штаб команды внимательно следить за моральным состоянием подопечных, обратив внимание, что в таком возрасте это главный аспект.

«Ребята — молодцы, показали характер! В таком юном возрасте — это прекрасно. Потом, когда они уже станут мужчинами, это пригодится. Я сам такого же склада — всегда любил через «не могу» преодолевать сопротивление и добиваться каких-то результатов. Это положительный момент для них, так держать! Думаю, что растет хорошая смена наши мастерам.

Сейчас это не показательный результат. Кроме того, они же еще молоды, у них психика не такая стабильная, поэтому их состояние очень легко меняется. Здесь очень трудно что-то предугадать. Тренеры должны очень внимание следить за их состоянием — не только физическим, но и душевным. Это очень важно. Но наши хоккеисты, как известно, всегда отличались морально-волевыми качествами», — сказал Старшинов «Газете.Ru».

Сборная России победила США в овертайме со счетом 7:6, проигрывая к середине матча 1:5. Благодаря этому результату наша команда набрала два очка и идет на втором месте в группе В. Следующий матч подопечные Альберта Лещева проведут против Финляндии, эта игра состоится в ночь на 28 апреля и начнется в полночь по московскому времени. Также соперниками россиян на групповом этапе являются Германия и Чехия.

Как сообщалось ранее, заслуженный тренер РФ Владимир Плющев заметил, что, несмотря на этот успех на старте турнира, все будет решаться в плей-офф.