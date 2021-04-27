Газизов мог стать генеральным директором ЦСКА зимой

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов мог оказаться на аналогичной должности в другом столичном клубе — ЦСКА — зимой 2021 года, сообщает Eurostavka.

По информации источника, после того, как Газизов был уволен из «Спартака», где на тот момент проработал несколько месяцев, на него выходили представители главы совета директоров ЦСКА Максима Орешкина. Однако Газизов отказался, основная причина — нежелание портить отношения с президентом армейского клуба Евгением Гинером и нынешним генеральным директором команды Романом Бабаевым.

На сегодняшний момент Газизов занимает пост генерального директора в «Уфе», откуда летом 2020 года и перешел в «Спартак».

Ранее сообщалось, что в Twitter московского «Спартака» появился новый пост по итогам матча с ЦСКА (1:0) в чемпионате России. Пресс-служба красно-белых подколола армейцев, опубликовав видео единственного гола встречи в исполнении Джордана Ларссона, который в моменте со взятием ворот легко обыграл защитника ЦСКА Георгия Щенникова.