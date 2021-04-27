ЦСКА опубликовал заявление о текущей ситуации в клубе

ПФК ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявление о текущей ситуации в клубе и команде.

«В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность, — в частности говорится в заявлении. — Не в наших правилах обращать внимание на такие дешевые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас еще больше. И ВЭБ.РФ, и Совет директоров во главе с Максимом Орешкиным, Евгений Гинер, генеральный директор клуба, главный тренер и футболисты прикладывают все усилия для того, чтобы исправить ситуацию, а не ищут крайних и виноватых».

По заявлением подписались глава Совета директоров клуба Максим Орешкин, президент Евгений Гинер, генеральный директор Роман Бабаев, главный тренер Ивица Олич и капитан команды Игорь Акинфеев.

ЦСКА занимает шестое место в РПЛ и почти потерял шансы попасть в Лигу чемпионов. В последних двух турах чемпионата армейцы проиграли сначала «Сочи», а затем «Спартаку». В промежутках между этими матчами ЦСКА вылетел из Кубка России, уступив «Локомотиву» со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Газизов мог стать генеральным директором ЦСКА зимой.