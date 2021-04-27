Опубликованы выводы медкомиссии по расследованию смерти Марадоны

Опубликованы неофициальные результаты медкомиссии по расследованию смерти легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает издание в интервью «Газете.Ru».

Врачи подтвердили, что причиной смерти Марадоны была ранее существовавшая болезнь сердца. Футболист умер 25 ноября между 04:00 и 06:00, во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

Расследование продолжается, в данный момент под следствием находятся пять врачей, которые обвиняются в халатности. Один из них — лечащий врач Марадоны — также обвиняется в подделке подписи футболиста на важных документах.

Ранее сообщалось, что в последние годы жизни Марадона потратил на близких $4.6 млн.