19-летний боксер умер в больнице после боя на молодежном чемпионате мира

Умер иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат, потерявший сознание на ринге во время боя на молодежном чемпионате мира в польском Кельце.

19-летнему боксеру стало плохо в третьем раунде боя с эстонцем Антоном Виноградовым 16 апреля. Ему оказали помощь прямо на ринге, а затем госпитализировали. Боксеру была сделана операция по удалению гематомы в мозге, но через 10 дней он умер. Произошедшее расследует местная полиция.

Президент Польской ассоциации бокса Гжегож Новачек после происшествия отметил, что иорданец получил повреждение не в бою с Виноградовым, а раньше. Возможно, это была давняя травма, которую усугубил пропущенный удар.

Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразила Международная ассоциация бокса (AIBA).

Ранее сообщалось, что по факту гибели Файзутдинова организована доследственная проверка.